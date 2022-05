I Golden State Warriors battono i Dallas Mavericks 120-110 in gara 6 delle finali della Western Conference nei playoffs Nba, vincono la serie per 4-2 e si qualificano per le Finals 2022. Per la sesta volta in 8 anni la squadra californiana approda alla finale per il titolo Nba, dove affronterà la vincente tra Boston e Miami. I Celtics conducono 3-2 nella serie contro gli Heat e hanno a disposizione il match point casalingo in gara 6.

I Warriors ipotecano il successo volando a +18 nel secondo quarto, senza guardarsi più indietro. Dallas prova a rientrare con il parziale di 15-2 nel terzo periodo e risale fino a -7. I texani non riescono a completare la rincorsa e alzano bandiera bianca.

Golden State sfrutta l'eccellente prestazione di Klay Thompson, che sembra aver definitivamente archiviato i 1000 giorni di inattività causati da due gravissimi infortuni in serie. La guardia chiude con 32 punti, 12/25 al tiro e 8/16 da 3 punti. Stephen Curry può concedersi una serata quasi anonima con 15 punti. Nel tabellino pesano i 18 punti di Andrew Wiggins, i 17 di Draymond Green e i 16 di Jordan Poole, sempre un fattore dalla panchina. Dallas chiude la stagione nonostante i 28 punti di Luka Doncic, impreciso al tiro: solo 10/28, con un mediocre 3/13 dalla lunga distanza.