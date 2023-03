Plenitude: nuove soluzioni di ricarica con BMW Italia

BMW e Plenitude sono due grandi attori della mobilità sostenibile ed elettrica.

Oltre 14.000 punti di ricarica Plenitude+ Be Charge che potranno essere utilizzati dai possessori di una BMW o MINI a condizioni vantaggiose.

L’obiettivo è quello di offrire soluzioni sempre più facili a chi sceglie di guidare un veicolo elettrico, permettendogli al tempo stesso di trovare facilmente una stazione di ricarica elettrica, a costi ragionevoli.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude ha dichiarato che questa partnership costituisce un tassello fondamentale per la loro strategia, in una delicata fase come quella che stiamo vivendo, di transizione energetica. Con una rete di infrastrutture in continua espansione, che ad oggi conta oltre 14.000 punti di ricarica, nel futuro è previsto un ulteriore ampliamento in Italia e in Europa, per arrivare entro il 2025 a circa 30.000 punti.

Massimiliano Di Silvestre Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia ha dichiarato che il fine di questa partnership è quello di promuovere la cultura della mobilità elettrica non solo con offerte ma anche attraverso un ampliamento delle infrastrutture, situazione che nel nostro paese resta ancora cruciale per favorire un cambiamento di mentalità.

BMW lancerà nel corso del 2023 la nuova i5

Il Marchio dell’Elica prevede entro il 2023 di raggiungere il 15% delle vendite totali di veicoli elettrici, entro il 2030, MINI e Rolls-Royce produrranno esclusivamente auto elettriche.