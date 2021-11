Pnrr, Bonetti: "Costruiremo infrastrutture sociali, asili nido prima di tutto"

''Le infrastrutture sociali grazie al Pnrr saranno costruite con una certezza di tempi colmando dei divari territoriali e di finalità e di sostegno alle generazioni e ai generi. In particolare abbiamo appena chiuso il dibattito sugli asili nido, questa credo che sia la grande infrastruttura. Sono 4,6 miliardi che saranno finalizzati a costruire più di 300mila posti, che significa arrivare al 50% della copertura con una uniformità che oggi non abbiamo''. Lo ha detto il ministro per la Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti intervendo all'Assemblea dell'Anci.

''Nelle regioni del sud Italia ci sono disponibilità di posti troppo basse e inaccettabili e questo è del tutto correlato al lavoro femminile - ha aggiunto - Se non ci sono i servizi educativi a partire dalla prima infanzia non potremmo sbloccare quel meccanismo di reinserimento delle donne nel mondo del lavoro''.

''Sono convinta che le mura vadano costruite ma che poi vadano date ai comuni le risorse per poterle strutturare e organizzare, riempirle di attività - ha detto - In particolare le spese per il sostegno agli asili nido. Abbiamo in legge di bilancio finalmente introdotto i livelli essenziali di prestazione per gli asili nido con uno stanziamento di risorse che porterà avanti quelle che sono già previste dal Pnrr ma per portarle a regime dal 2027 in modo tale che queste esperienze di servizi che vengono forniti abbiano un'efficacia reale e sappiano riformare la tipologia di servizio che deve rispondere ai bisogni delle famiglie, delle bambine e dei bambini e complessivamente dell'intera comunità''.