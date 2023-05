Pnrr, ‘la Cernobbio’ del digitale sul lago di Como il 5-6-7 ottobre 2023

Al via la prima edizione di 'ComoLake2023 - Next Generation Innovations', la Expo Conference organizzata con il patrocinio del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’evento avrà luogo nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2023 presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. È prevista la partecipazione di esponenti del Governo italiano, dell’Unione europea e delle principali aziende Ict italiane e internazionali. Sono anche attesi i rappresentanti di istituzioni e organismi sovranazionali da Europa, America e Asia.

Nata per indirizzare oggi le politiche digitali che ci accompagneranno nei prossimi anni, ComoLake2023 sarà il punto di incontro tra istituzioni, imprese e università coinvolte nei nuovi paradigmi della crescita economica che - in Italia e in Europa - saranno inevitabilmente guidati dagli investimenti del PNRR.

Tre giorni di lavori, 5 aree tematiche, oltre 15 panel che ospiteranno 80 speaker provenienti da tutto il mondo, con la presenza di rappresentanti nazionali e internazionali di Governo, Parlamento, Commissione Europea, Autorità regolatorie, Organismi sovranazionali, Università, Aziende, Corpi militari, Esperti, Consumatori e Media.

PROGRAMMA

• Rete, Tlc e Servizi, 5 ottobre 09:30 – 13:30;

• Metaverso e AI, 5 ottobre 14:30 – 18;

• Energia e Sostenibilità, 6 ottobre 09:30 – 13:30;

• Mobilità e Trasporti, 6 ottobre 14:30 – 18;

• Pubbliche Amministrazioni e cittadino, 7 ottobre 09:30 – 13;

'ComoLake2023 - Next Generation Innovations' per gli organizzatori, coniuga le tematiche previste nel programma con i quadri normativi nazionali ed europei, la ricerca, le tecnologie, le applicazioni e i prevedibili sviluppi previsti per i prossimi anni. ComoLake2023 rappresenta un’occasione di incontro e di confronto tra i decisori politici e aziendali con una platea di operatori e rappresentanti di istituzioni e mercati. È prevista, inoltre, una grande area espositiva, adiacente al Padiglione centrale, che accoglierà gli stand di istituzioni, aziende e startup e costituirà una prestigiosa occasione di networking con un pubblico nazionale e internazionale altamente selezionato.

La Cena di gala di ComoLake2023 si terrà la sera del 5 ottobre nella splendida Sala della Villa Antica all’interno del complesso di Villa Erba. Nel corso della Cena di gala saranno consegnati i 'ComoLake Awards 2023' a istituzioni, imprese, startup e giovani talenti.

Per saperne di più https://www.comolake2023.com/landingpage/#