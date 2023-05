Pnrr: Torino, via libera a interventi di edilizia scolastica per 24,8 mln

Via libera dalla giunta comunale di Torino ai lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici delle aree Nord, Sud, Est e Ovest della città per complessivi 16 milioni di euro, 4 milioni per ogni quadrante. Contestualmente sono stati approvati i progetti esecutivi dei lavori di restauro e adeguamento normativo della scuola primaria ‘Pestalozzi’ per un importo di oltre 5 milioni di euro e per l’efficientamento energetico e la riqualificazione della scuola secondaria di secondo grado ‘Ignazio Vian’ per complessivi 3 milioni e 850mila euro. Tutti i progetti sono stati approvati nel rispetto delle tempistiche del Pnrr, che prevede l'inizio dei lavori nel 2024 e la fine nel 2026.

Le risorse del Pnrr sono un'occasione unica per la Città e la decisione di destinare gran parte di questi fondi alle scuole non lascia dubbi – sottolinea Carlotta Salerno, Assessora all’Istruzione e all’edilizia scolastica - per Torino la scuola è il primo motore di rigenerazione urbana. Ristrutturazione, efficientamento energetico e manutenzioni sono solo alcune delle azioni previste nei progetti di riqualificazione approvati. Abbiamo investito e continueremo a investire con l'obiettivo di garantire a studentesse e studenti, e a tutta la comunità scolastica, luoghi in cui possono esprimersi al meglio, che rispecchino le loro energie e in cui sentirsi a casa”. Il programma degli interventi adottato dalla Città, per un investimento totale di 91,25 milioni di euro, è diversificato a seconda della natura degli immobili e prevedono, in generale, tre azioni di intervento. Il recupero degli edifici scolastici di fine Ottocento, inizio Novecento con opere di restauro, la manutenzione straordinaria con opere di efficientamento energetico e la realizzazione di nuove scuole performanti ‘a energia quasi zero’