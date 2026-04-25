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25 aprile, militanti Pld bloccati a Milano dai pro Pal: "Diritto a manifestare messo in crisi da estremisti"

Così Riccardo Ferri, vice-segretario Provinciale Partito Liberaldemocratico - Milano, il partito guidato a livello nazionale dal deputato Luigi Marattin

25 aprile, militanti Pld bloccati a Milano dai pro Pal:
25 aprile 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo qui a Milano al Corteo del 25 Aprile; il Partito Liberaldemocratico è presente ma alcuni manifestanti pro Pal hanno bloccato il corteo al passaggio della Brigata Ebraica, accanto alla quale il Pld ha deciso di sfilare oggi. Ancora una volta il diritto alla manifestazione viene messo in crisi da questi estremisti". Così Riccardo Ferri, vice-segretario Provinciale Partito Liberaldemocratico - Milano, il partito guidato a livello nazionale dal deputato Luigi Marattin, che è, insieme ad un gruppo di militanti libdem, dentro lo spezzone di corteo al momento fermo a causa del blocco da parte dei manifestanti pro Pal.

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25 Aprile manifestazione estremisti
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