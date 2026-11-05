Un pronostico sulla data del voto? "Al momento ci sono 50 probabilità su 100" di andare a fine legislatura "per avere tempo di continuare a realizzare il programma". Da "un altro punto di vista ci sono le elezioni comunali: Milano, Roma, Napoli. È immaginabile che il governo non sia coinvolto in un clima di campagna elettorale anche se si votassero solo le comunali? Siccome quelle si voteranno a maggio, da marzo siamo in campagna elettorale che proseguirebbe fino alla fine della legislatura che è a ottobre. Siccome l'interesse del governo italiano della Meloni è sempre stato l'interesse nazionale, credo che le due cose si equivalgono: da un lato il desiderio di portare la legislatura fino alla data di scadenza, dall'altro lato quello di non fare un danno all'Italia regalandole sei mesi di continua campagna elettorale". Lo dice all'AdnKronos il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di AdnTalks.