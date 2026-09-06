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AfD vola in Sassonia-Anhalt, Vannacci: "L'Europa cambia, nessun dorma"

Il commento del leader di Futuro Nazionale agli exit-poll delle elezioni nel Land tedesco di oggi

Roberto Vannacci - (Fotogramma/Ipa)
Roberto Vannacci - (Fotogramma/Ipa)
06 settembre 2026 | 21.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Europa cambia. Lo scrive sui social il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci commentando gli exit-poll delle elezioni di oggi, domenica 6 settembre, nel Land Sassonia-Anhalt in Germania. "In Sassonia AfD data al 44.5% dagli exit poll. Merz ha l'ulcera. Monti si dovrà dedicare la sua scarsa energia anche a loro. Nessun dorma" scrive il generale sui social.

"Mario Monti: volto delle élites, della finanza e dell'economia, professore, rettore, senatore a vita, presidente del consiglio mai eletto dagli italiani e chiamato da Napolitano, Merkel e Sarkosy per far fare i compiti a casa all'Italia. Introdusse la stangata dell'Imu, distrusse il mercato immobiliare nazionale, quello delle auto di lusso e degli yacht, fece macelleria sociale con la legge Fornero, aumentò la tasse sui conti bancari, ottenne il record dello spread a 536 punti. Fondatore di un partito durato quanto un gatto in tangenziale. Se anche Mario Monti, 83enne, invece di godersi i nipoti deve dedicare il suo tempo e le sue poche energie rimaste a contrastare me e Futuro Nazionale vuol dire proprio che facciamo paura alla casta e che siamo sulla strada giusta. Sempre avanti! E mentre in Sassonia AfD è data al 44,5 % noi brindiamo a Mario!".

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