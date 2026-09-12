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Ambiente, Barbaro: "Risultati brillanti dei Forestali nel contrasto agli illeciti"

Così il sottosegretario di Stato al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito ai dati operativi relativi al quarto trimestre 2025 e al primo quadrimestre 2026, trasmessi dal Comandante Gen. Parrulli

Ambiente, Barbaro:
Ambiente, Barbaro: "Risultati brillanti dei Forestali nel contrasto agli illeciti" - (Foto: Repertorio Fotogramma)
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12 settembre 2026 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

 

“I dati trasmessi dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri restituiscono un quadro di risultati brillanti”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, commentando il compendio dei dati operativi relativi al quarto trimestre 2025 e al primo quadrimestre 2026, trasmesso dal Comandante, Gen. C.A. Fabrizio Parrulli.

Tra le operazioni di maggior rilievo condotte nei primi mesi dell’anno figurano l'operazione 'Isola che non c'è' a Napoli, conclusa con 18 arresti e 12 deferimenti per traffico illecito di rifiuti; l'operazione 'Inerti' del Noe di Catanzaro, con 18 persone deferite; lo smantellamento a Palma di Montechiaro dell'associazione dedita alla commercializzazione di miscela oleosa spacciata per olio extravergine d'oliva, con 24 deferimenti; e l'operazione 'Gost Fir' tra Brindisi, Bari e Lecce, con 6 arresti e 14 deferimenti per lo smaltimento illecito di rifiuti tessili, oltre ai numerosi interventi nell'area della 'Terra dei Fuochi' e a tutela del fiume Sarno. Significativa anche l'attività a tutela della biodiversità, con 23.200 certificazioni Cites rilasciate, e l'impegno nell'educazione ambientale, che ha coinvolto oltre 30.000 tra studenti e visitatori in più di 700 iniziative organizzate presso scuole e parchi nazionali.

Il sottosegretario Barbaro ha voluto inoltre rivolgere un plauso particolare alla campagna di prevenzione realizzata dal Comando attraverso lo spot diffuso sui canali social per il contrasto agli incendi boschivi, definendola “Un'iniziativa comunicativa capace di coniugare rigore istituzionale ed efficacia divulgativa in grado di raggiungere un pubblico ampio e trasversale sensibilizzando cittadini e comunità su un tema di stringente attualità, specie nella stagione estiva”. Questi risultati, ha concluso il sottosegretario, “rappresentano un contributo fondamentale alla tutela dell'ambiente, del territorio, della fauna e della flora del nostro Paese. Il ministero conferma la piena disponibilità a proseguire e rafforzare la proficua sinergia operativa con l'Arma dei carabinieri. Ogni illecito ambientale contrastato, prevenuto e represso racconta un’Italia che sceglie di custodire il proprio patrimonio naturale come una responsabilità morale oltreché istituzionale”.

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Ambiente Carabinieri Sicurezza Energetica Terra dei Fuochi Biodiversità Cites
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