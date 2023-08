Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia, è la nuova responsabile Adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia. Sul sito del partito leader della coalizione di maggioranza, nella sezione dedicata ai 'Dipartimenti e laboratori tematici', viene indicato il nuovo ruolo che Arianna Meloni andrà a svolgere.

Oltre alla gestione del tesseramento e delle liste elettorali, la sorella di Giorgia Meloni - spiegano fonti di Fdi - si occuperà della verifica delle iscrizioni e della loro regolarità. Arianna Meloni guiderà anche la segreteria politica: "Ricoprirà in Fratelli d'Italia lo stesso ruolo che in Alleanza Nazionale svolgeva Donato Lamorte per Gianfranco Fini", sintetizzano fonti di Via della Scrofa.

"Prossimamente verranno istituiti nuovi dipartimenti aggiuntivi e verranno strutturati i dipartimenti sopra elencati con Vice responsabili e Dirigenti", si legge inoltre sul sito di Fdi. Al vertice della struttura organizzativa di Fdi resta Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione del partito.