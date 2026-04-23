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Casalino scende in politica: "Mi candido a Ceglie Messapica, non si può restare neutrali"

Dopo gli anni vissuti a Palazzo Chigi come portavoce di Conte e l'esperienza nell'entourage comunicativo del M5S, il giornalista si candida al Consiglio comunale del paese della provincia di Brindisi di cui è originario

Rocco Casalino - Fotogramma /Ipa
Rocco Casalino - Fotogramma /Ipa
23 aprile 2026 | 18.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rocco Casalino scende in campo. In politica. Dopo gli anni vissuti a palazzo Chigi come portavoce di Giuseppe Conte e l'esperienza nell'entourage comunicativo del Movimento 5 stelle, il giornalista si candida al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, il paese della provincia di Brindisi di cui è originario. "Sono convinto che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle", spiega nel comunicato stampa in cui annuncia la sua candidatura.

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Ma perché iniziare dal basso? Anche a questa domanda, l'attuale direttore della Sintesi risponde nella nota, e quindi: "Far vincere, nei comuni, le forze che si oppongono a queste destre significa iniziare a costruire il terreno per le prossime elezioni politiche. Ogni vittoria locale contribuisce a generare un’onda positiva che rafforza un fronte largo contro una deriva che considero pericolosa e dannosa per il Paese". Insomma, la sfida inizia dai comuni e Casalino è pronto a fare la sua parte.

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rocco casalino rocco casalino ceglie messapica rocco casalino candidato rocco casalino M5S
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