"L'Europa si è stravaccata su una posizione atlantica, subalterna agli Usa nel bene e nel male. E' franato il terreno sotto i piedi. Non è una questione italiana, ma europea"

"Ormai l'Europa è in briciole". Massimo Cacciari, intervistato dall'Adnkronos, commenta il trionfo di AfD nelle elezioni in Sassonia-Anhalt e il quadro di un'Europa sempre più divisa, che fatica a trovare una voce comune mentre deve confrontarsi con potenze autocratiche, come la Cina o con guide forti come gli Stati Uniti. "Bisogna sperare che cambi un po' il vento negli Usa e da lì si possa prendere un discorso di relazioni con gli Usa improntato su altri principi", osserva.

"Bruxelles deve ricordarsi di come era nata l'Europa, sulla base di culture politiche di solidarietà, servizi sociali, assistenza, difesa dei ceti più deboli. Principi che sono nella nostra Costituzione e sono stati abbandonati. E poi politiche autonome. Invece l'Europa si è stravaccata su una posizione atlantica, subalterna agli Usa nel bene e nel male. Ormai l'Europa è in briciole e stanno sfasciando persino Schengen. Torneremo a mostrare i passaporti per andare in Francia o in Spagna. Una catena infinita di errori ha condotto a questo", afferma ancora.

Per Cacciari, tuttavia, l'avanzata della destra radicale non è un fenomeno improvviso, ma l'esito di un lungo processo. "È un processo che va avanti da quasi un decennio e di cui non si è mai preso sul serio il pericolo. Se fai politiche di destra in tutti i Paesi europei, in quasi tutti i Paesi Ue, come fai a non far crescere un'opposizione di destra? Si è cercato di moderare le politiche di destra, ma alla fine la gente finisce per pensare che hanno ragione quelli di destra-destra. È discorso del c... quello secondo cui vince il moderato. È sempre meglio l'originale della mala copia. Se faccio politiche di destra, do ragione a chi fa politiche di destra e alla fine la spunta la proposta radicale rispetto al compromesso moderato". Una dinamica che, secondo il filosofo, riguarda anche il centrosinistra. "Temo sia franato il terreno sotto i piedi. Non è una questione italiana, ma europea".