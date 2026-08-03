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Gasparri: "Crisi migratoria e Sanchez se ne va in vacanza, gli suggeriamo noi la playlist" - Video

"Ho due consigli musicali per lui: 'Vamos a la playa' che è la sua scelta e l'inno della Spagna"

Maurizio Gasparri
Maurizio Gasparri
03 agosto 2026 | 10.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sanchez prende in giro ancora una volta i suoi cittadini: mentre la Spagna affronta una delle sue più grandi crisi migratorie, causate dalle maxi sanatorie volute dal premier socialista, lui se ne va in vacanza e pubblica sui social la sua playlist. Ho due consigli musicali per lui". Così su Facebook, Maurizio Gasparri, presidente della commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, pubblicando un video nel quale afferma che "Sanchez ha fatto una figuraccia. Ventuno paesi aderiscono alla proposta dell'Italia di tenere una riunione urgente nelle prossime ore dell'Ue sui temi dell'immigrazione aggravati dalla demagogia del leader socialista della Spagna, il quale per tutta risposta se ne va in vacanza e propone una playlist di canzoni, indifferente ai disastri che ha alimentato con le sue maxi sanatorie per gli immigrati".

"Gli suggeriamo noi, quindi, una playlist: 'Vamos a la playa' che è la sua scelta e l'inno della Spagna, una grande nazione che noi consideriamo amica, sorella dell'Italia e che meriterebbe una difesa della sua storia e dei suoi diritti ben più vigorosa, perché la Spagna è la prima a subire il danno di un premier così inadeguato come Sanchez", conclude Gasparri.

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migranti crisi migratoria sanchez gasparri
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