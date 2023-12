Dal centrodestra a Elly Schlein passando per il reddito di cittadinanza e perfino per Chiara Ferragni. Molti gli argomenti trattati dalla presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dal palco di Atreju dove ha citato anche Tolkien. "Sono sinceramente felice di essere qui oggi: è stata una settimana impossibile, un anno impossibile e non mi sarebbe dispiaciuto dormire qualche ora in più di domenica mattina, ma sono felice perché c'è solo una cosa della quale io ho più bisogno che di dormire ed è tornare a casa, perché voi possiate ricordarmi che io non sono sola", ha detto.

Centrodestra, Berlusconi, governo

"Voglio ringraziare Salvini e Tajani per questi 14 mesi insieme, 14 mesi di amicizia, condivisione e lealtà. Dalle loro parole" oggi ad Atreju "la conferma che se da ormai 30 anni, con formule diverse, il centrodestra italiano esiste non è per un incidente della storia ma per un sistema di valori condiviso. Voglio anch'io mandare il mio grazie oggi a Silvio Berlusconi". Così la presidente Giorgia Meloni nel suo intervento ad Atreju.

"Chi pensava fossimo un fuoco di paglia ignora che non siamo qui per fortuna o perché abbiamo imboccato il treno giusto. Noi non siamo gli improvvisati della politica, per decenni abbiamo studiato e elaborato un progetto, ci siamo aperti al confronto e quando è stato necessario abbiamo avuto il coraggio di dire la verità, quello che non avevano altri, perché vedete la verità spesso ha un prezzo ma noi non abbiamo mai rinunciato alla verità", ha sottolineato.

"A più di un anno" dall'avvio del governo "il nostro consenso è cresciuto, perché credo che sia maggioritaria l'Italia che non accetta di svendersi, di adeguarsi, di chinare il capo, e noi abbiamo il dovere morale di ridare a questi italiani l'orgoglio di voler rivendicare qui e fuori dai confini nazionali 'io sono italiano'", ha sottolineato aggiungendo: "Saremo il governo dell'Italia con la schiena dritta, la testa alta, le scarpe piene di fango e le mani pulite".

A Elly Schlein

Poi l'attacco alla segretaria del Pd Schlein: "Cara Elly, puoi anche decidere di non partecipare, ma non insultare chi ha accettato un invito qui perché ha avuto il coraggio che a voi difetta". La premier cita anche 'Ecce bombo': "Facciamo una citazione di sinistra" su "chi non accetta l'invito" alla kermesse di Fratelli d'Italia "e chi invece si lamenta di non essere stato invitato".

Tolkien

dicendo di amare questo scrittore "ancora di più, perché aveva ragione: l'anello" del potere "ti lusinga, cerca di farti perdere il senso della realtà: 'un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli'. Più forte di quell'anello c'è una compagnia che ti accompagna - ha aggiunto - dove ognuno fa la sua parte ed è pronto a prenderti in braccio se non ce la fai. Quell'anello non ci avrà mai, oggi siamo le stesse persone che eravamo ieri e domani saremo le stesse persone che siamo oggi. Porteremo il nostro compito a termine, costi quel che costi, ciascuno nel suo ruolo come un suol uomo". Così Giorgia Meloni, dal palco di Atreju dove torna a citare lo scrittore del 'Signore degli anelli' togliendosi anche un sassolino dalla scarpa: "dicono che è l'unico libro che ho letto, ma non togliamo alla sinistra le poche certezze che crede di avere....".

Ferragni

Giorgia Meloni non la cita, ma è chiaro che l'affondo è per Chiara Ferragni e la vicenda del panettone 'griffato' con il suo logo: "Gli infuencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari", dice la premier dal palco di Atreju.

"Il vero modello - insiste la premier - è di chi quell'eccellenza italiana la ingegna e la produce, che ha successo perché noi siamo più bravi, lo sappiamo fare meglio, e ai giovani dobbiamo insegnare che creare quei prodotti è più straordinario crearli che imparare a mostrarli".

Saviano

"Caivano è un territorio che era stato abbandonato dallo Stato. Voglio ringraziare di cuore le forze dell’ordine che presidiano quel territorio, uomini e donne talvolta figli e figlie di quei territori che hanno scelto la libertà e la legge che difende quella libertà. Storie da raccontare che nessuno scrittore racconta, forse perché i camorristi fanno vendere molto di più, ci si fanno le serie televisive, regalano celebrità, ricchezza e magari un pulpito da New York da cui dare lezioni di legalità agli italiani, sempre si intende a pagamento”, ha affermato.

Reddito cittadinanza

"Abbiamo cancellato il reddito di cittadinanza per chi poteva lavorare? Lo rifarei altre mille volte. Distinguere chi non può lavorare da chi può farlo per me si chiama giustizia. Non intendo comprare il consenso della gente: quello è un privilegio che lascio ad altre forze politiche", ha detto ancora.