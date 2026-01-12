circle x black
'Il Sistema colpisce ancora', in libreria il nuovo libro Sallusti-Palamara

L'ex presidente dell'Anm all'Adnkronos: "Confine tra funzione giurisdizionale e sfera politica talvolta piegato a logiche di potere, consenso e autoconservazione". Mercoledì 21 gennaio la presentazione a Roma

Luca Palamara e Alessandro Sallusti
12 gennaio 2026 | 19.06
Redazione Adnkronos
Un nuovo bilancio sulle alleanze segrete tra politica, affari e giustizia: dopo il libro scandalo 'Il Sistema' di cinque anni fa, uscirà domani in libreria 'Il Sistema colpisce ancora - Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici' (ed. Rizzoli) in cui il giornalista Alessandro Sallusti intervista Luca Palamara. "La piaga delle detenzioni e dei processi ingiusti non dà alcun segno di guarigione - si legge nella presentazione del volume - Come se non bastasse, la magistratura ha sempre detto di non voler fare politica, ma poi continua a utilizzare le correnti, in origine garanzia di pluralismo e indipendenza, per dettare le regole del gioco delle spartizioni e delle nomine".

Dopo il dirompente libro-confessione Il Sistema, Luca Palamara e Alessandro Sallusti raccontano una controstoria unica. "A cominciare dai protagonisti di questa battaglia senza esclusione di colpi che affilano le armi al Csm per contare e ricontare i possibili voti, cercare alleanze e gridare allo scandalo non appena qualcuno cerca di riformare lo status quo - si sottolinea ancora nella presentazione - Ancora una volta le rivelazioni sorprendenti e i nomi contenuti in queste pagine consentono di decifrare quanto sta accadendo dietro le quinte del sistema giudiziario, mettendo insieme tasselli che a prima vista non c’entrano l’uno con l’altro ma finiscono per comporre un unico disegno. Come quello della trinità laica che muove il sistema giudiziario italiano: un pubblico ministero, un capace ufficiale di polizia giudiziaria (colui che fa materialmente le indagini) e un giornalista amico di entrambi. Una triade che, se affiatata, complice e spregiudicata al punto giusto, è più potente del governo e indifferente a qualsiasi riforma della giustizia".

"Attraverso l’analisi di vicende giudiziarie, passaggi istituzionali, dinamiche correntizie e snodi storici cruciali, in questo nuovo racconto ho inteso evidenziare come il confine tra funzione giurisdizionale e sfera politica sia stato, in più momenti, non soltanto oltrepassato, ma consapevolmente piegato a logiche di potere, di consenso e di autoconservazione", afferma all'Adnkronos l'ex magistrato ed ex presidente dell'Anm Luca Palamara. "È quanto avvenuto, in modo emblematico, a seguito dei noti fatti dell’Hotel Champagne, vicenda che oggi, alla luce degli sviluppi successivi, consente di riesaminare criticamente l’intera questione anche sul piano giudiziario e disciplinare - continua - Ne emerge un quadro nel quale la magistratura, da presidio di legalità e di garanzia, rischia talvolta di trasformarsi in un soggetto politico di fatto, mentre la politica, a sua volta, oscilla tra tentativi di delegittimazione e strumentalizzazioni opportunistiche dell’azione giudiziaria". Alessandro Sallusti e Luca Palamara presenteranno il libro a Roma mercoledì 21 gennaio alle ore 18.00 alla libreria Libraccio in via Nazionale 254/255.

