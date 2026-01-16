circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, opposizioni in piazza a Roma. Conte: "Mancata unità Parlamento? Non a causa nostra"

I leader del campo progressista in Campidoglio. C'è anche Magi che resta critico con M5S: "Sbaglia chi rompe unità"

Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte (Foto Adnkronos)
Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte (Foto Adnkronos)
16 gennaio 2026 | 19.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

E' gremita piazza del Campidoglio per la manifestazione indetta da Amnesty e Donna Vita Libertà a sostegno dei dissidenti in Iran. Elly Schlein, Giuseppe Conte con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli restano ai piedi del palco. C'è anche Riccardo Magi, più in là. Restano scorie dopo le tensioni in Parlamento sulla risoluzione bipartisan sull'Iran su cui i 5 Stelle si sono astenuti presentando un loro testo. "Sbaglia chi rompe l'unità", ribadisce il leader di Più Europa che insieme ai riformisti dem ha stigmatizzato la scelta dei pentastellati.

Distinguo su cui Schlein non si sofferma. La segretaria si intrattiene con Conte e i leader di Avs a favore di telecamere. Progressisti compatti sull'Iran? "Noi ci siamo sempre stati. Il Pd è sempre stato al fianco del movimento Donna Vita Libertà", risponde la segretaria del Pd ai cronisti. In piazza tanti esponenti dem da Nicola Zingaretti a Matteo Orfini e Michela De Biase. C'è anche il riformista Filippo Sensi. Interviene dal palco il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Con Conte ci sono anche Vittoria Baldino, Francesco Silvestri e Stefania Ascari, tra gli altri.

Il leader M5S ribatte a chi accusa i 5 Stelle di aver fatto mancare la compattezza in Parlamento: una "strumentalizzazione", dice. "Abbiamo detto dall'inizio che eravamo assolutamente d'accordo con la mozione che è stata presentata. Abbiamo chiesto soltanto un impegno in più, cioè una condanna verso opzioni militari unilaterali al di fuori del quadro del diritto internazionale. La compattezza non ci è stata dimostrata su questo ulteriore impegno, che per noi è essenziale. Perché ieri c'è stato il Venezuela, domani c'è la Groenlandia... Se continuiamo così si sfascia tutto l'ordine mondiale. Non mi sembra una questione secondaria". E poi rivolto alla maggioranza attacca: "Ci sono esponenti del centrodestra qui oggi? Siamo qui e io non li ho visti. Io non ho capito quale sia la posizione del centrodestra".

"È importantissimo per noi essere qua - dice Schlein - a dare piena solidarietà e supporto al popolo iraniano nella sua lotta per la libertà. Serve che la comunità internazionale e l'Unione europea usino ogni leva diplomatica e facciano ogni sforzo per isolare il regime. Siamo qui per sottolineare il supporto alla autodeterminazione del popolo iraniano". Ieri in commissione Esteri il Pd - tranne la riformista Lia Quartapelle - ha votato a favore anche dei punti della risoluzione M5S, oltre che quella bipartisan che è stata approvata.

Stessa scelta da Avs. "Sono risoluzioni che condannano la repressione in Iran, condannano il regime sanguinario degli Ayatollah e questo è un elemento importante, però non pensiamo che il bombardamento degli Stati Uniti d'America possa risolvere. Il rischio è che ci possa essere quello che è accaduto in Iraq e in Libia, ovvero una situazione di guerra civile", osserva Bonelli. Argomenti che non convincono Magi: "In Italia, sarebbe stato importante avere un segnale unitario del Parlamento italiano. Purtroppo non c'è stato perché c'è sempre chi deve fare un posizionamento personale o di partito in più''.

Critiche a cui ribatte Fratoianni: "Siamo tutti e tutte insieme e lo siamo non da oggi, lo dico a chi dalle parti del centrodestra gioca in modo strumentale accusandoci di ambiguità. Noi abbiamo sottoscritto e votato entrambe le risoluzioni, condividiamo la risoluzione che è stata fatta da tutti e da tutte le forze politiche, e naturalmente condividiamo anche la necessità di esprimersi in modo molto chiaro contro qualsiasi ipotesi di intervento militare straniero. I richiami all'unanimità, l'unità nazionale sono spesso un po' pelosi. L'unità si costruisce sui fatti".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran iran news iran manifestazione iran oggi
Vedi anche
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza