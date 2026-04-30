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Lega, Bufera a Vigevano: spuntano candidati della comunità musulmana

Si tratta del portavoce della locale comunità islamica Hussein Ibrahim e di Hagar Haggag, studentessa di scienze politiche

- AFP
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30 aprile 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bufera sulla sezione vigevanese della Lega. A far discutere è la candidatura nella lista del Carroccio per Riccardo Ghia sindaco di due esponenti della comunità musulmana di Vigevano: si tratta del portavoce della locale comunità islamica Hussein Ibrahim e di Hagar Haggag, studentessa di scienze politiche. “Ho deciso di candidarmi perché mi sento un vero esempio di integrazione, lavoro qui da anni e ho cresciuto la mia famiglia rispettando le regole dello Stato e quando ho potuto ho con altri fatto solidarietà e dato una mano a chi italiano lo è da generazioni”. afferma tramite i propri profili social Ibrahim, aggiungendo che “chi sbaglia è giusto paghi, ma chi opera bene va premiato”.

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Ma non mancano le polemiche e le prese di distanza, prime tra tutte quella di Andrea Monti, coordinatore lombardo degli amministratori locali leghisti, che ha parlato di una scelta “prettamente locale”. La posizione della Lega sul tema dell’islam politico è chiara e la scelta, sottolinea l’esponente del Carroccio, “rimane in antitesi rispetto ai nostri valori e alla linea del nostro movimento”. Sulla questione è intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ribadito come queste siano questioni che attengono il segretario del partito, Matteo Salvini.

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lega vigevano musulmani islam salvini
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