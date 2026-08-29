Manlio Messina: "Mio ritorno in Fdi? Vedremo, è casa mia..."

"Un mio ritorno in Fratelli d'Italia? Vedremo, vedremo...". Così, all'Adnkronos, il deputato Manlio Messina, ex Fdi e oggi nel Gruppo Misto, che si è presentato a sorpresa a Ragalna (Catania) alla manifestazione Etna Forum, a cui partecipano tra gli altri il Presidente del Senato Ignazio La Russa e diversi esponenti di vertice del partito. Al suo arrivo è stato accolto con un abbraccio dal Presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, ma anche dal parlamentare Salvo Pogliese e altri esponenti di Fdi.

Alla domanda se c'è un riavvicinamento a Fdi, dopo l'uscita polemica di qualche tempo fa, Messina dice: "Non c'è mai stato un allontanamento dal Presidente La Russa, che è un amico carissimo, persona che stimo tantissimo e quindi sono venuto a trovarlo. E' un evento, comunque, che vede tantissimi esponenti e non solo del governo, anche dell'opposizione".

E aggiunge: "Siamo nel mio territorio e mi faceva piacere essere presente". "Io l'ho sempre detto e lo ribadisco: Fratelli'Italia è casa mia. Io non posso fare politica da altre parti. O smetto o torno a casa mia, vedremo".