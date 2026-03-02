circle x black
Cerca nel sito
 

Meloni 'decapitata' dalla ghigliottina, il video choc dal Carnevale di Reggio Emilia

Fdi: "Violenza, seppur simbolica, è il segno di un vuoto politico e culturale"

Un fermo immagine dal video
Un fermo immagine dal video
02 marzo 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giorgia Meloni ghigliottinata: ecco l'ultima trovata degli haters della presidente del Consiglio. In un video choc, ripubblicato sui social dai canali di Fratelli d'Italia, e risalente come scrive il Secolo d'Italia a una sfilata del 'Carnevale popolare' di Reggio Emilia di sabato 28 febbraio, un ragazzo vestito da boia - felpa nera e volto coperto da un passamontagna dello stesso colore - con un'ascia di cartone in mano, si prodiga nel tagliare la testa (di carta) della premier italiana davanti a una riproduzione della ghigliottina tra le grida di giubilo di chi assiste alla scena.

Non è solo Meloni, però, a finire sotto i colpi della scure. Tra le 'teste' riconoscibili che potrebbero aver ricevuto lo stesso trattamento si intravede anche quella del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. "Collezionali tutti", c'è scritto in un cartello verde posto sotto il patibolo. Così come accanto si scorge una 'ruota della fortuna' con una freccia che indica il cognome 'Meloni', ma anche quello di 'Bibi', di Viktor Orban, Donald Trump e persino Vladimir Putin, scritto Peoutin, ed Elon Musk, coperto però dall'erba che di fatto ne ostruisce la visuale.

"Ecco come certi centri sociali promuovono valori come tolleranza e rispetto di cui tanto si vantano. Quello andato in scena a Reggio Emilia durante il carnevale è uno spettacolo degradante che non diverte nessuno. La loro violenza, seppur simbolica, è il segno di un vuoto politico e culturale che provano a riempire con l’odio. Vergognatevi e chiedete scusa", scrivono sui social da Fdi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Carnevale di Reggio Emilia Meloni ghigliottina Meloni carnevale ghigliottina Meloni Carnevale Reggio Emilia
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza