"Ragazzi, vi vedo particolarmente nervosi...". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni 'richiama' le opposizioni in Aula alla Camera, ma le sue parole vengono seguite da lamentele ancor più evidenti dagli scranni del Pd, del M5S e di Avs. "Non posso chiamarvi 'ragazzi'? Vabbè, giovani onorevoli. Nemmeno questo? Evidente che non vi sono particolarmente simpatica...", dice Meloni.