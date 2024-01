E' morto oggi a Modena all'età di 74 anni Giulio Santagata. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Originario di Zocca, Santagata è stato uno dei fondatori dell'Ulivo, stretto collaboratore di Romano Prodi e protagonista della stagione dei governi di centrosinistra.

Ex parlamentare, eletto per la prima volta con la Margherita, è stato ministro per l'Attuazione del programma fino al 2008 ma a palazzo Chigi era arrivato già nel 1996 come consigliere economico di Prodi, che poi seguì anche a Bruxelles alla Commissione europea.

Santagata è stato uno dei fautori dei successi del centrosinistra, organizzatore dei Comitati per Prodi, poi della campagna elettorale con il pullman che portò il Professore in giro per l'Italia e poi alla vittoria delle elezioni nel '96 e nel 2006. Suo il programma dell'Ulivo, con la 'Fabbrica del programma', e poi anche quello dell'Unione di 281 pagine.

"La scomparsa di Giulio Santagata è un grande dolore. Piango la perdita di un amico carissimo al quale ero legato da sentimenti di affetto profondo", le parole di Romano Prodi.

"Per anni Giulio ed io abbiamo condiviso non solo tanta parte della vita privata, ma anche battaglie politiche, successi e sconfitte. Mi è impossibile sintetizzare oggi i tanti ricordi di una storia che ci ha visto fianco a fianco. Mi mancherà la sua vivace intelligenza, la schiettezza dei suoi consigli e la sua capacità di trovare il risvolto ironico nelle cose della vita e della politica. Il mio pensiero e il mio abbraccio più grande a Lalla, ai figli Eugenio e Pippi, alla sua famiglia".

"Mi addolora profondamente la scomparsa di Giulio Santagata, persona generosa, brillante e sempre al servizio dell’unità, tra i fondatori dell’Ulivo e poi protagonista di una bellissima stagione del riformismo con Romano Prodi", ha detto Elly Schlein.

"Esprimo a nome di tutta la comunità democratica il nostro profondo cordoglio e ci stringiamo attorno alla moglie Lalla, ai figli, a tutti i suoi familiari ed amici. Il suo è un esempio che non dimenticheremo e a lui va tutta la nostra gratitudine per quello che ci ha insegnato", ha aggiunto la leader dem.