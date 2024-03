Mossa a sorpresa di Meloni: Belloni sarà sherpa del G7/G20

Mossa a sorpresa di Giorgia Meloni a poco più di tre mesi dal G7 di Borgo Egnazia. Dopo aver lanciato nei giorni scorsi l'allarme sul "brutto clima" che la "preoccupa" nell'anno della presidenza italiana del Gruppo delle sette potenze, la premier ha deciso di nominare Elisabetta Belloni sherpa del G7/G20, incarico che rivestirà restando a capo del Dis. Belloni prenderà il posto di Luca Ferrari, destinato all'ambasciata a Tel Aviv, sede cruciale nel pieno del conflitto tra Israele e Hamas.

L'annuncio è arrivato ieri con una nota di Palazzo Chigi in cui si anticipa che al prossimo Consiglio dei ministri, "in considerazione della proposta di destinazione a Tel Aviv dell’ambasciatore Ferrari, l’ambasciatrice Belloni sarà nominata come Sherpa G7/G20 del presidente del Consiglio, permanendo nell’attuale incarico di Capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza". La scelta di affidare a Belloni quel ruolo, ha tenuto a precisare Meloni parlando da Pordenone, "non è un tema di sicurezza, ma, avendo destinato lo sherpa dedicato a una sede molto delicata, siamo partiti da una persona che ha una grande esperienza su questa materia, perché siamo già nell'anno del G7. È un fatto di facilità del lavoro".

A capo del Dis dal maggio del 2021, 66 anni a settembre, prima donna a ricoprire l'incarico di segretario generale della Farnesin a, già finita nel totonomine al Quirinale quando poi venne riconfermato Sergio Mattarella, Belloni è in scadenza il 25 maggio .