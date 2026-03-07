“Progetto Civico Italia a Roma può contare già su 50 comitati locali e oltre 500 iscritti. Da Prati a Garbatella, da Ostia a Don Bosco, da Nomentano a Casal De’ Pazzi. Una rete di amministratori municipali, cittadine e cittadini, professionisti, studenti, imprenditori che hanno deciso di mettersi in gioco con impegno, passione e concretezza. Di mettere a disposizione il loro tempo e le loro competenze per contribuire alla nascita di una nuova forza popolare, civica e riformista nel campo del centrosinistra. E siamo solo all’inizio”. Lo dichiara Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e coordinatore di Progetto Civico Italia all’evento pubblico all’hotel ‘Shangri-La’ con tutti i comitati civici della città di Roma e con i rappresentanti dei comitati della Provincia di Roma e della Regione Lazio.

“Vogliamo aprire 327 comitati, uno per ogni quartiere, a Roma, che si conferma uno dei principali motori propulsivi del progetto nazionale, dove ci sono già 13 coordinamenti regionali: Emilia Romagna, Sicilia, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Veneto, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Puglia, Sardegna, Calabria, Piemonte e Marche. Amministratori locali e cittadini insieme per promuovere un progetto nazionale alternativo alle destre, con soluzioni concrete per lavoratori, famiglie e imprese. E la prossima settimana saremo in Campania, con le civiche regionali insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi”.

All’iniziativa hanno partecipato i consiglieri comunali della lista civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco, Elisabetta Lancellotti, Rocco Ferraro, Tommaso Amedeo e Carmine Barbati; il coordinatore regionale di Progetto Civico Italia, Antonio Taurelli, e il coordinatore provinciale Davide Santonastaso, sindaco di Fiano Romano. Sul palco poi si sono alternati gli interventi dei rappresentanti dei comitati, a partire dal ventenne di Ostia Alessio De Pace. La prossima tappa è Napoli, sabato 14 marzo, per una grande iniziativa nazionale insieme al sindaco Gaetano Manfredi e a tutti i componenti di Progetto Civico Italia in Campania per annunciare il 14° coordinamento regionale.