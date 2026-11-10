Roberto Vannacci riaccende il dibattito politico con le sue dichiarazioni a Filorosso su RaiTre. Citando celebri parallelismi storici, il generale ha espresso forte preoccupazione per la situazione economica delle famiglie: "Gli italiani oggi non arrivano a fine mese. Richiamando la frase attribuita a Maria Antonietta 'se non hanno pane che mangino brioches', io non vorrei dare da mangiare ai cittadini dei cannoni".

La questione dei cyberattacchi

Secondo il parlamentare europeo, le recenti tensioni e gli allarmi sulle minacce di cyberattacchi rientrerebbero in una strategia precisa: "Serve a far mandare giù all'opinione pubblica europea e italiana una spesa militare astronomica, giustificata individuando la Russia come unico nemico".

La replica a Cateno De Luca

Durante l'intervista è stato, inoltre, evidenziato come le posizioni dell'estrema destra su Europa e conflitto ucraino finiscano per coincidere con quelle della sinistra. Infine, Vannacci non ha risparmiato una replica pungente a Cateno De Luca. "Non voglio rispondere a questo signore ma fare una considerazione. Quando questo signore ha provato a fare politica alle europee del 2024 ha preso sì e no l'1% mentre le preferenze che sono state attribuite al sottoscritto superano i voti dati a tutto il partito rappresentato da Cateno De Luca. Cateno che abbaia non morde" conclude.