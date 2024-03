Russia, Weber: “Salvini? Ppe con Ucraina, Ue resti unita”

Il Partito Popolare Europeo è “dalla parte dell’Ucraina” e di fronte al “regime” di Vladimir Putin in Russia l’Ue deve restare “unita”. Così il presidente e capogruppo del Ppe, Manfred Weber, della Csu, risponde, a margine del presummit dei Popolari a Bruxelles alla domanda se ritiene che l’atteggiamento del leader della Lega Matteo Salvini nei confronti di Mosca possa costituire un problema per la maggioranza di centrodestra in Italia. Weber sostiene inoltre che i Paesi dell’Ue non dovrebbero riconoscere il capo del Cremlino come presidente legittimo.