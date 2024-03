RussiaMcontro Putin'

"C'è un'adesione significativa all'iniziativa che aveva lanciato Alexei Navalny, quella del 'mezzogiorno contro Putin' chiedendo a tutti di votare a quest'ora, ovviamente non per legittimare le elezioni, ma per manifestare in modo non violento e per chiedere democrazia, libertà e diritto anche in Russia. C'è tanta gente in fila". Così all'AdnKronos, Riccardo Magi leader di +Europa, che sta partecipando alla manifestazione di fronte all'ambasciata russa di Roma, indetta dal suo schieramento. Nella zona, lungo tutto l'isolato della sede diplomatica russa, in via Gaeta, in questi minuti si è formata una lunga fila.