Tra le ipotesi più avvalorate, quella di vietare chiusure se non in presenza di accordi tra Stato e confessioni religiose

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha sollevato nel corso del Cdm di ieri la questione della chiusura delle scuole per feste religiose, come nel caso dell’Istituto di Pioltello per il Ramadan. Il responsabile dell’Istruzione ha spiegato di lavorare a norme ad hoc. Tra le ipotesi più avvalorate, quella di vietare chiusure se non in presenza di accordi tra Stato e confessioni religiose.

"Nel corso del Consiglio dei Ministri è stato sollevato il tema della chiusura delle scuole per festività non riconosciute dallo Stato. Il ministero è al lavoro per una norma di buonsenso che regolamenti una situazione che rischia di creare conflittualità e caos", ha poi affermato il ministro.