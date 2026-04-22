Si insediano gli avvocati generali della Cassazione Dall’Olio, Viola e Birritteri, il pg Gaeta: "Senso responsabilità e testimonianza"

Si sono insediati i nuovi avvocati generali della Cassazione Marco Dall’Olio, Alfredo Pompeo Viola e Luigi Birritteri, nominati all’unanimità dal plenum del Csm lo scorso 15 aprile. La cerimonia di presa di possesso si è svolta questa mattina davanti alla prima sezione penale in un’aula gremita di magistrati e personale della Corte alla presenza del procuratore generale della Cassazione Piero Gaeta, del primo presidente Pasquale D’Ascola e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo. “Per la prima volta dopo anni l’Ufficio di Procura Generale può vantare una quasi completezza dei suoi magistrati, e questo è per me un risultato eccezionale”, ha detto prendendo la parola il procuratore generale Gaeta che ha sottolineato “il senso di responsabilità e di testimonianza che la procura generale deve avere proprio grazie al suo ruolo della Cassazione e non presso la Cassazione. L’unitarietà della giurisdizione è un bene talmente alto e prezioso da dover essere coltivato ogni giorno e attuato nella qualità massima. Sono certo che i tre valorosissimi colleghi nominati sapranno coniugare l’impegno con la loro bravura e armonia. Ognuno di noi è la testimonianza di quello che fa. Ognuno di noi sarà ricordato per la testimonianza che darà alle istituzioni”. Un intervento preceduto dal quello del presidente della prima sezione Giuseppe De Marzo che ha evidenziato come “la procura generale condivide con questa Corte e insieme all’avvocatura la missione di tutelare i diritti. Viviamo di parole e abbiamo il dovere di non tradirne il senso - ha detto - Abbiamo un dovere di ascolto e di trasparenza”. Parole a cui si è unita la presidente titolare della prima sezione Monica Boni. “Siamo orgogliosi di condividere questo significativo momento con magistrati così autorevoli”, ha concluso.