Sicurezza stradale, da Consiglio dei ministri l'ok a testo del decreto legge. Tra le misure proposte la multa dai 660 euro a 422-1.697 euro per l'uso dei cellulari alla guida con sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi fin dalla prima violazione. Il ministero delle Infrastrutture spiega che ''in caso di recidiva nel biennio, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, già prevista dal codice vigente, si prevede il pagamento di una somma da 644 a 2.588 euro, oltre ad una decurtazione dei punti dalla patente: 8 nell'ipotesi di prima violazione e 10 punti alla seconda violazione''.

''Sarà possibile contestare attraverso gli accertamenti da remoto la violazione dell'obbligo di dare precedenza in corrispondenza degli attraversamenti a pedoni e ciclisti'' si legge nel pacchetto con le modifiche al codice della strada. "Il ministero delle Infrastrutture comunica inoltre che i controlli a distanza entreranno in vigore anche per la violazione del divieto di fermata e della sosta riservata, nei soli casi in cui siano occupati gli stalli riservati a organi di polizia stradale, vigili del fuoco e servizi di soccorso, stalli rosa e stalli riservati a disabili, veicoli elettrici, al carico/scarico delle merci e ai servizi di trasporto pubblico''.