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Sondaggio Tg3, centrodestra avanti di un soffio

Il monitoraggio Emg con le intenzioni di voto. Fratelli d'Italia è al 27,2%, Pd al 22,1%

Schede elettorali
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17 aprile 2026 | 20.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Testa a testa tra centrodestra e centrosinistra oggi secondo il sondaggio Emg, per Linea notte del Tg3, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi. Il centrodestra si attesta al 45%, in calo dello 0,2%, e ha un vantaggio minimo sul centrosinistra, stabile al 44,9%. L'affluenza stimata, secondo le rilevazioni, è al 62%.

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Per quel che rigurda i singoli partiti, nell'area di governo Fratelli d'Italia è al 27,2%, Forza Italia all'8,2%, la Lega all'8%, Noi moderati all'1,6%. Nell'opposizione, il Pd è al 22,1%, M5S al 12,5%, Avs al 5,9%, Italia viva al 2,6%, +Europa all'1,8%. Il totale del Centro è a 3,8% (-0,1%) con Azione al 2,5% e Pld all'1,3%. Al di fuori delle coalizioni, spicca Futuro Nazionale di Roberto Vannacci: il partito dell'ex generale sale al 3,9% (+0,3%) con un peso potenzialmente decisivo. Democrazia sovrana popolare è all'1,2% (-0,2%). Altra lista è 1,2% (+0,2%).

Sono al 38% i giudizi positivi sul governo guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Alla domanda 'lei quanta fiducia ha nel governo Meloni', un 10% ha risposto 'molta', una 28% 'abbastanza', un 22% 'poca', un 40% 'per nulla'.

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