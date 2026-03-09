Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S crescono. Sono le novità sul 'podio' secondo il sondaggio Swg che oggi, 9 marzo 2026, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, sempre primo partito con ampio margine, cede lo 0,4% e scende al 29,4%. Alle spalle della formazione guidata dalla premier Giorgia Meloni sale il Partito Democratico: il Pd della segretaria Elly Schlein guadagna lo 0,2% e arriva al 21,8%. Passo avanti anche per il M5S di Giuseppe Conte, che cresce dello 0,3% e ora vale il 12%.

Scende Forza Italia, che lascia sul terreno lo 0,2% e si attesta all'8,6%. Già anche Verdi e Sinistra, che passano dal 6,9% al 6,8% e vengono agganciati dalla Lega, che sale dello 0,2%. Scivola Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci perde lo 0,2% scivolando al 3,4%, tallonato da Azione, stabile al 3,3%. Più indietro Italia viva (2,4%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1%).