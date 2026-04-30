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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia in stallo e giù il Pd

Cosa emerge dall'ultima rilevazione dell'Istituto Noto per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani

Seggio elettorale - Fotogramma /Ipa
Seggio elettorale - Fotogramma /Ipa
30 aprile 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
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Fratelli d'Italia in stallo, Pd in calo e M5S in crescita. Questo il dato che emerge dall'ultimo sondaggio dell'istituto Noto per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni.

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Fratelli d'Italia si conferma primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stabile rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 14 aprile e si attesta al 29%, seguito dal Pd di Elly Schlein al 22% che cala di mezzo punto percentuale (-0,5%). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si attesta al 13,5% crescendo dello 0,5%. Forza Italia all'8% perde mezzo punto (-0,5) come la Lega al 7% (-0,5%).

Alleanza Verdi e Sinistra è al 6% e guadagna lo 0,5%, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 4% e sale anch’esso dello 0,5%. Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,5% e perde mezzo punto (-0,5%) come azione al 2% (-0,5). Infine Noi Moderati è all'1,5%, stabile come +Europa all'1% mentre l'Udc allo 0,5% cresce dello 0,2%.

In generale, il centrodestra è al 46% e perde lo 0,8%, mentre il campo largo resta al 45%. La stima dell'affluenza resta al 60% come nella scorsa rilevazione.

Lista riformista con Salis al 6%

Nell'eventualità si andasse alle elezioni politiche con una lista dei Riformisti guidata da Silvia Salis - emerge ancora dal sondaggio - questa otterrebbe il 6%. Il Pd calerebbe del 2,5 %, e scenderebbe dal 22% al 19,5% mentre Il M5s al 13 % perderebbe mezzo punto(-0,5%), Avs resterebbe stabile al 6% come +Europa che resterebbe all1%. In generale il campo largo crescerebbe mezzo punto passando dal 45% al 45,5%.

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sondaggio intenzioni di voto Fratelli d'Italia Pd sondaggio politico sondaggio porta a porta sondaggi oggi
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