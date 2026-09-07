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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia stabile e Pd cala. Vannacci sale ancora

Il rilevamento Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto

Roberto Vannacci - (Fotogramma)
Roberto Vannacci - (Fotogramma)
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07 settembre 2026 | 20.12
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia stabile, Pd e M5S in calo. Roberto Vannacci continua a crescere. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 7 settembre. Il sondaggio è stato realizzato tra il 2 settembre e oggi, quindi anche dopo il trionfo dell'Afd in Germania nel Land della Sassonia-Anhalt. Fratelli d'Italia, rispetto ad una settimana fa, non si sposta. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ampiamente primo con il 26,8%. Il Pd della segretaria Elly Schlein perde lo 0,1% e scende al 20,6%.

Passo indietro anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che cede lo 0,2% e scivola al 12,5%. Prosegue l'ascesa di Futuro Nazionale: il partito fondato da Vannacci guadagna un altro 0,2% e sale al 7,7%, aumentando il vantaggio rispetto a Forza Italia che lascia sul campo lo 0,2% e scende al 6,9%. Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,1% e ora valgono il 6,8%. La Lega di Matteo Salvini è stabile al 5,7%.

Più staccate Azione di Carlo Calenda (3,2%), Italia viva di Matteo Renzi (2,5%), +Europa (1,4%), Noi Moderati (1%) e Sud chiama Nord (1%).

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sondaggio tg la7 sondaggio vannacci
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