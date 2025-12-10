circle x black
Trent'anni per la card di auguri di Bossi, con la natività di Michelino di Besozzo inno all'unità
10 dicembre 2025 | 12.46
Redazione Adnkronos
Trenta anni di auguri firmati Umberto Bossi. Ecco che arriva sui tavoli degli amici del Senatur -amministratori, politici, leghisti della prima ora e tanti militanti- l'ormai iconico cartoncino, per festeggiare la natività che Bossi firma ogni anno, scegliendo una frase e un acquarello evocativo. Scrive per il 2025 il fondatore della Lega, col pennarello verde: "Tutti insieme alla più grande festa del mondo. Auguri Umberto Bossi". Un inno all'unità e all'inclusione richiamati nell'opera raffigurata, riproduzione quest'anno dell'Adorazione dei Magi di Michelino da Besozzo, pittore lombardo del XIV secolo, conservata presso la Biblioteca Comunale di Avignone.

Un dipinto ricco, quasi affollato: oltre alla sacra famiglia e ai re Magi che portano doni, sono presenti molti pastori e animali, alcuni di natura esotica come la giraffa, un tratto caratteristico del gotico.

