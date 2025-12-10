Trent'anni per la card di auguri di Bossi, con la natività di Michelino di Besozzo inno all'unità

Trenta anni di auguri firmati Umberto Bossi. Ecco che arriva sui tavoli degli amici del Senatur -amministratori, politici, leghisti della prima ora e tanti militanti- l'ormai iconico cartoncino, per festeggiare la natività che Bossi firma ogni anno, scegliendo una frase e un acquarello evocativo. Scrive per il 2025 il fondatore della Lega, col pennarello verde: "Tutti insieme alla più grande festa del mondo. Auguri Umberto Bossi". Un inno all'unità e all'inclusione richiamati nell'opera raffigurata, riproduzione quest'anno dell'Adorazione dei Magi di Michelino da Besozzo, pittore lombardo del XIV secolo, conservata presso la Biblioteca Comunale di Avignone.

Un dipinto ricco, quasi affollato: oltre alla sacra famiglia e ai re Magi che portano doni, sono presenti molti pastori e animali, alcuni di natura esotica come la giraffa, un tratto caratteristico del gotico.