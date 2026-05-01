Usa, Vannacci: "Non mi sta bene Trump che vuol fare gendarme del mondo"

"Io non mi sono mai innamorato dei personaggi, né di Putin né di Trump. A me interessano le politiche e soprattutto interessa cosa è conveniente per l'Italia". Lo sottolinea il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, intevistato ad Iceberg, su Antenna tre - Telelombardia. "Io sono stato uno dei primi a essere contento quando è stato eletto Trump -ricorda- perché era la figura del sovranismo, era la persona che voleva portare avanti lo slogan Make America Great Again, una persona che ambiva a prendere il Nobel per la pace, che aveva detto che non avrebbe mai coinvolto gli Stati Uniti in altre guerre, anzi che le avrebbe fatte finire. A me quel Trump non solo stava simpatico, ma ne condividevo anche i valori e i principi".

"Non mi sta bene, invece, il Trump che vuole fare il gendarme del mondo", dice ancora: "Non mi sta bene il Trump che impone con la forza quella che per anni è stata l'idea dell'esportazione della democrazia, perché se ci ricordiamo bene, la guerra con l'Iran era proprio con questo concetto, no? E chi ne ha pagato le conseguenze? Spesso e volentieri sono stati in minima parte gli Stati Uniti, ma sono stati soprattutto i Paesi europei. Ed oggi ne sta succedendo esattamente la stessa cosa. Chi sta pagando le conseguenze negative di questa guerra in Medio Oriente? Sono soprattutto i Paesi europei".

"Noi abbiamo continuato a sostenere con risorse illimitate l'Ucraina per quattro anni, però la situazione sul terreno non è cambiata e l'esercito russo sta continuando inesorabilmente, anche se lentamente, ad avanzare sul territorio ucraino". Il generale Roberto Vannacci, intervistato ad Iceberg, su Antenna tre - Telelombardia condotto dal direttore de 'La Ragione' Fulvio Giuliani ribadisce la sua analisi del conflitto tra Kiev e Mosca. "Visto che l'Europa non è assolutamente disposta a versare sangue dei propri soldati, dei propri uomini, dei propri figli, dei propri parenti per Kiev, questa situazione non cambierà", avvisa. Allora, tanto vale cercare una pace oggi. Cercare una pace oggi, una pace che sicuramente ci costerà, ma ci costerà meno della pace di domani, quindi continuare questa guerra non è conveniente per nessuno, men che meno per l'Ucraina".

Il leader di Futuro nazionale ricorda come "regaliamo 90 miliardi di euro all'Ucraina e la quota parte italiana che verrà pagata per questi 90 miliardi è di 13 miliardi di euro, che è un terzo della manovra finanziaria che è stata fatta. Noi regaliamo soldi all'Ucraina e nel contempo non possiamo provvedere per le necessità dei nostri cittadini".