Ponte Stretto, Salvini: ‘Fatta prima riunione, ipotesi costo e tempi’

"Per il Ponte sullo Stretto ho già fatto la prima riunione operativa con i tecnici. C’è già un’ipotesi di costo e di tempistica". A dirlo Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervenendo in videocollegamento al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia dal titolo ‘Confini – Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile’ in corso a La Spezia sulla nave Msc Crociere. “Dopo 50 anni di attesa per il Ponte sullo Stretto c’è una parola certa”. “Il Ponte sullo Stretto potrebbe - conclude - essere un simbolo così come lo è stato il Ponte di Genova che dimostri l’efficienza degli ingegneri italiani”.