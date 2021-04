Posta Pick Up: ritiro a domicilio di posta e pacchi

In collaborazione con Postenews

Posta Pick Up è il servizio di Poste italiane che prevede il ritiro delle spedizioni, destinate in Italia e all'estero, direttamente presso la sede del cliente. Professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni potranno così evitare il disagio di spostarsi, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, affidando la corrispondenza e i pacchi da spedire direttamente al portalettere.

Posta Pick Up, spiega l’azienda, è disponibile nella versione “Mail”, per il ritiro di corrispondenza e pacchi che rientrano nel servizio universale (tra cui lettere, corrispondenza a firma, spedizione di prodotti editoriali e pacchi), oppure “Full”, per il ritiro di corrispondenza e pacchi del servizio universale e non universale (in cui rientrano corrispondenza a firma, prodotti di direct mailing e spedizione pacchi per clienti business).

Il ritiro può essere effettuato con cadenza settimanale, nei giorni e orari indicati dal cliente, oppure su chiamata. Il servizio viene effettuato in orario mattutino fino alle ore 14.00 o in alternativa in orario pomeridiano fino alle ore 19.00.

Per maggiori informazioni https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/posta-pick-up-servizio-ritiro-a-domicilio-corrispondenza.html