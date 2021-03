Poste Italiane: Conto BancoPosta, canone gratuito per 12 mesi se aperto da App

In collaborazione con Postenews

Poste Italiane ha lanciato una promozione per tutte le richieste eseguite in App BancoPosta entro il 30 giugno 2021, per incentivare l’utilizzo dei canali digitali anche nella richiesta di apertura del Conto Corrente: il canone del conto verrà azzerato per 12 mesi. La promozione è valida per tutte le offerte di Conto BancoPosta disponibili in App BP: Start Giovani, Start e Medium.

Poste Italiane – annuncia l’azienda - è stata premiata al "Financial Innovation – Italian Award", promosso da AIFIn, l’Associazione Italiana Financial Innovation, che ha l'obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Poste si è classificata prima nella la categoria "Risparmio" con il “salvadanaio digitale” dell’App BancoPosta, il servizio gratuito che consente di accumulare piccole somme di denaro in maniera semplice ed automatica raggiungendo entro la data prestabilita gli obiettivi di risparmio scelti. Poste Italiane ha inoltre ottenuto il secondo posto nella categoria “Canali e CX” con il progetto “Offerta a distanza: investimenti e risparmio” e il terzo posto nella categoria “Credito” con il progetto ‘PA.FI.-Proposte automatiche di finanziamento’. “Questo riconoscimento - prosegue la nota - premia il costante impegno dell’azienda in tema di innovazione nei servizi finanziari e di pagamento, settore in cui Poste Italiane è leader con 569 miliardi di euro di attività finanziarie totali e circa 29 milioni di carte di pagamento”.

