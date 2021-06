In collaborazione con Postenews.it

Poste Italiane lancia la promo Green sui prestiti BancoPosta, tra cui quello per Ristrutturazione Casa, in promozione per chi ha un conto corrente BancoPosta con importi da 15 mila fino a 60 mila euro. Possibile richiedere il prestito green anche se si ha un libretto di risparmio postale nominativo ordinario o uno Smart. Per tutti le rate saranno da 36 fino a 120 mensili. Fino al 16 giugno 2021 chi richiederà un prestito BancoPosta Ristrutturazione avrà condizioni promozionali per effettuare interventi di ristrutturazione con efficientamento energetico.

Tassi più vantaggiosi per chi ha un conto corrente BancoPosta con accredito/stipendio pensione (il TAN sarà fisso al 6,75% mentre il TAEG al 6,98%), invece per i titolari di c/c BancoPosta che non accreditano lo stipendio o la pensione il TAN fisso sarà del 7,50%, mentre il TAEG del 7,78%. Infine, chi ha un libretto di risparmio postale nominativo ordinario potrà richiedere un prestito di minimo 10 mila euro e massimo di 30 mila euro. Per ulteriori dettagli possibile consultare il link https://www.poste.it/gamma/prestiti-bancoposta.html