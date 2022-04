Pranzo Pasqua 2022, "italiani spenderanno oltre 100 mln in più"

I rincari dei prezzi si abbattono sul tradizionale pranzo di Pasqua 2022 e porteranno le famiglie italiane a spendere complessivamente oltre 100 milioni di euro in più per imbandire le tavole in occasione della festività. Lo afferma il Codacons che, in vista della ricorrenza, ha realizzato una indagine per capire le conseguenze degli aumenti dei listini nel comparto alimentare sulle tasche degli italiani.

La carne d’agnello costa oggi il 4,9% in più rispetto allo scorso anno. Le uova fresche sono rincarate del +4,5%. Per salumi e insaccati si spende oggi il 2,5% in più. La farina costa il 10% in più rispetto allo scorso anno, mentre il burro sale del +17,4%. L'olio di semi balza al +23,3%, lo zucchero costa il 5,6% in più. La pasta sale del +13%, la frutta del +8,1%, il pane del +5,8%, mentre la verdura registra il record del +17,8%.