Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente, Groupama Assicurazioni al fianco di Legambiente

Si è tenuta a Milano la diciasettesima edizione del 'Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente 2021', il primo concorso nazionale dedicato all’innovazione ambientale, promosso da Legambiente in partnership con Groupama Assicurazioni e in rete con altri enti, associazioni e istituzioni, la media partnership di Nuova Ecologia, il patrocinio di Commissione europea, ministero della Transizione Ecologica e Comune di Milano. Teatro della cerimonia l’Adi Design Museum di Milano dove sono state premiate le migliori innovazioni in sei categorie, dal digital green all’ecodesign. Cinque le menzioni, sei i Premi speciali assegnati da Groupama Assicurazioni che è scesa in campo, al fianco di Legambiente, per valorizzare e premiare le giovani realtà aziendali più meritevoli per i loro progetti di sostenibilità ambientale.

Creazioni che disegnano un futuro già possibile, quello in cui l’innovazione incontra la sostenibilità con benefici misurabili e concreti per la transizione ecologica del Sistema Paese. Vincitrice nella categoria Agricoltura e Filiere Agro-alimentari è Regrowth s.r.l.s. (Teramo) con Leaf (Live Environmental Animal Feedback), progetto sull’applicazione di sistemi modulari che registrano i dati del benessere animale negli allevamenti estensivi: l’innovazione, grazie a un tag elettronico per le specie ruminanti e all’uso di sensori posizionati in punti chiave sul campo o in stalla, permette di creare un profilo individuale delle attività giornaliere svolte da ciascun animale, adattandosi alle esigenze dei piccoli allevatori e consentendo loro, anche in zone remote, di accedere a tecnologie che agevolano l’implementazione dei principi agroecologici.

Prima classificata nella categoria Mobilità Sostenibile è Esco srl (Palermo), che propone un servizio a basso impatto ambientale per gli spostamenti in città permettendo agli utenti, attraverso un gateway unificato, di ridurre tempi e costi e di organizzare i viaggi in modo semplice ed efficace, combinando le diverse modalità di trasporto disponibili e premiando la micromobilità.

Primo posto nella categoria Digital Green per Aura system srl (Milano), con il progetto di 'Foresta modulare' che prevede la realizzazione di pareti verdi 'respiranti', in grado di rimuovere un ampio range di inquinanti pericolosi per la salute caratteristici degli ambienti chiusi e di apportare vantaggi al benessere psico-fisico degli occupanti, impiegando un sistema a bassissimo consumo energetico.

Vincitrice nella categoria Economia Circolare è Ohoskin srl (Catania) per la creazione di una nuova tipologia di eco-pelle, un materiale denominato Ohoskin, ricavato dai sottoprodotti industriali di arance e cactus dell’industria cosmetica e agroalimentare: un’innovazione che permette di riciclare sottoprodotti di altre filiere senza generare scarti.

Ad aggiudicarsi il primo premio nella categoria Ecodesign è Tipì di Arletti Riccardo (Carpi, MO) con la progettazione di Tipì (Ri-connettiti con la natura), struttura ricettiva mobile dalle caratteristiche ibride fra una tenda e un piccolo rifugio di montagna, realizzata in legno e tessuto riciclato.

Infine, vincitrice nella categoria Transizione Energetica è Zero3 srl (Faenza, RA) con il progetto Gas Stabilizer, macchinario nato dall’esigenza di recuperare tutto il biogas prodotto dai rifiuti smaltiti in discarica, sia per ridurre i quantitativi di Ghg e gli odori sgradevoli emessi in atmosfera, sia per non sprecare una preziosa fonte d’energia rinnovabile.

Quest’anno, infine, il main partner Groupama Assicurazioni ha conferito un 'Premio Speciale' a cinque delle sei le realtà vincitrici delle categorie in gara, Regrowth s.r.l.s. per la categoria Agricoltura e Filiere Agro-alimentari, Esco srl per la Mobilità Sostenibile, Ohoskin srl per l’Economia Circolare, Tipìglamping per l’Ecodesign e Zero3 per la Transizione Energetica. Groupama ha invece premiato nella categoria Digital Green una delle Menzioni Speciali della giuria, Manini Prefabbricati SpA, meritevole per il suo progetto Manini Connect.