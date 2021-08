Preparatevi a giorni roventi con Voglia di Griglia di PENNY Market Italia

Dal 5 al 15 agosto, l’offerta dedicata al mondo delle grigliate

Cernusco 5 agosto 2021 – “VOGLIA DI GRIGLIA” è il nuovo marchio PENNY Market Italia dedicato al mondo della grigliata, una tradizione Italiana proprio del periodo estivo, per la quale il brand ha voluto valorizzare la carne italiana e dare qualità a tutti gli accessori tipici delle nostre grigliate.

Carne, verdure, salse, insaporitori e anche una serie di accessori tra cui grembiuli, maglie, pinze, griglie, piatti in ardesia, coltelli in acciaio … un’intera collezione per trascorrere pranzi e cene che solo noi Italiani sappiamo fare con quell’invidiato equilibrio tra passione ed eccellenza, lo stesso della collezione “Voglia di Griglia”.

La carne, di diversi tagli, è rigorosamente Italiana e oltre al pollo, da protagoniste la fanno soprattutto le razze Chianina, Scottona o Piemontese; anche il packaging “skin” permette una conservazione più attenta e sicura senza far perdere alla carne – e alle verdure – freschezza e gusto.

È un’operazione con cui PENNY rinnova il suo impegno nell’essere semplice, vicino ai consumatori e ai produttori italiani, per la vita di ogni giorno, valorizzando la qualità ma sempre con la massima attenzione alla convenienza.

“Preparatevi a giorni roventi è un claim che ci è subito piaciuto – afferma la responsabile private Label di PENNY Market Monica di Maggio – perché racconta la passione con cui ricerchiamo, testiamo e proponiamo ai nostri clienti i prodotti di ogni giorno. L’estate, e questa lo è più che mai, ha per noi Italiani un valore proprio nelle relazioni, nella libertà e nella convivialità. Noi abbiamo sentito forte la responsabilità di garantire altissima qualità e prezzi convenienti anche per l’appassionato ed estivo mondo delle grigliate in famiglia e tra amici”.

Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

