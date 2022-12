Prestigioso riconoscimento all’Italy Ambassador Awards per Maria Rosaria Rizzo, La Coquette Italienne

L’influencer salentina che promuove la responsabilità etica e la moda sostenibile

Firenze, 6 dicembre 2022 - Nell’ambito del BTO 2022 - Metatourism di Firenze, lo scorso 29 novembre si è svolto l’Italy Ambassador Awards, il primo premio italiano dedicato agli influencer, content creator e blogger, che si distinguono per la promozione dell’eccellenza italiana nel mondo. Un evento unico ed esclusivo, a cui sono accorsi professionisti del settore da tutto il mondo. E fra questi, il riconoscimento “per l’eccellente lavoro sui Social come Content Creator e per la competenza dimostrata e la responsabilità etica nel coinvolgere la propria comunità”, è stato conferito a Maria Rosaria Rizzo, meglio conosciuta come La Coquette Italienne, già scelta da https://www.idressitalian.com/ nella rosa delle 20 influencer italiane che meglio hanno diffuso la cultura della propria regione d’origine nel mondo.

Residente a Parigi ormai da diversi anni, La Coquette Italienne è una fashion blogger d’origine salentina con una laurea in biotecnologie e una spasmodica passione per la moda. Una influencer con una audience di oltre 370 mila follower che nel 2014, col suo omonimo blog (https://www.lacoquetteitalienne.com/it), ha ottenuto in Francia il primo premio come Miglior Blog Awards di Parigi. “È stato molto importante per me che vivo e lavoro in Francia ormai da dieci anni, ricevere un riconoscimento in Italia e soprattutto poter accendere un faro su tematiche a me molto care come lo slow fashion e la moda sostenibile”, dichiara la fashion blogger. La certificazione dell’Italy Ambassador Award, la Rizzo l’ha ottenuta grazie alla creazione di un reel dal titolo “I nuovi trend dell’autunno 2022-23 che non sapevate di avere già nell’armadio”. Nel reel, strumento che rappresenta uno degli ultimi trend di Instagram col pieno favore dell’algoritmo, l’influencer salentina amatissima dai francesi, ricorda che si può essere alla moda semplicemente reinventando gli abbinamenti dei capi che già si hanno nel proprio armadio o addirittura in quello delle mamme o delle nonne o, in alternativa, acquistando abiti di seconda mano. È così che per essere cool, basterà avere alcuni must-have, ossia dei vestiti dai colori intramontabili e sempre attuali, come il rosso o il nero, passando per qualche jeans denim o gonna midi da abbinare con un blouson, fino ad arrivare alla comoda e calda maglieria o alle sfavillanti ed elegantissime pailettes che, usate nelle occasioni giuste, non deludono mai.

La “moda lenta”, il recycling o l’upcycling, sono per La Coquette temi fondamentali a cui si approccia con una preparazione scientifica, che molto deve alla sua formazione universitaria. Una sensibilità spiccata, quella verso l’ambiente, che cerca di sviluppare costantemente nei suoi content, con l’obiettivo di orientare la sua community verso scelte sempre più sostenibili, come quella di fare shopping con consapevolezza, acquistando capi giusti che durino nel tempo.

Se è vero che per tutti, in particolare per l’universo femminile, lo shopping è una pratica che ha quasi del terapeutico, è altrettanto vero che il 20% circa dell’inquinamento delle acque mondiali è dovuto alla produzione dei vestiti e la moda è la seconda industria più inquinante al mondo. Senza contare le condizioni gravemente alienanti e disumane in cui riversano, in taluni casi, alcuni lavoratori, soprattutto nel settore della cosiddetta fast fashion. Ecco perché i consumatori sono sempre più sensibilizzati sull’importanza di favorire i brand più attenti a queste tematiche. “Sono molto felice quando riesco ad orientare i miei lettori sulla scelta di alcuni capi essenziali, evitando che acquistino invece centinaia di indumenti che finiranno accumulati nei loro armadi”, conclude La Coquette Italienne, un’influencer che ha saputo distinguersi, non solo per il suo carattere gioviale ed empatico e per il suo stile unico ed inconfondibile perché italiano ma profondamente ricco di contaminazioni chic parigine, ma anche per la sua crescente attenzione per l’ambiente e il suo impegno nel promuovere una moda più etica, capace di rispettare sia il pianeta che le persone.

CONTATTI: https://www.instagram.com/lacoquetteitalienne/