Prezzi benzina oggi ancora in lieve calo

Prezzi dei carburanti alla pompa ancora in lieve calo, con la benzina self in media nazionale sotto 1,66 euro/litro e il diesel a 1,76. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,658 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,659, pompe bianche 1,655), diesel a 1,762 euro/litro (-3, compagnie 1,763, pompe bianche 1,759). Benzina servito a 1,805 euro/litro (-1, compagnie 1,847, pompe bianche 1,719), diesel a 1,905 euro/litro (-1, compagnie 1,947, pompe bianche 1,820). Gpl servito a 0,792 euro/litro (invariato, compagnie 0,797, pompe bianche 0,786), metano servito a 3,048 euro/kg (-3, compagnie 3,233, pompe bianche 2,897), Gnl 3,232 euro/kg (+8, compagnie 3,370 euro/kg, pompe bianche 3,128 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,770 euro/litro (servito 2,032), gasolio self service 1,863 euro/litro (servito 2,119), Gpl 0,894 euro/litro, metano 3,726 euro/kg, Gnl 3,422 euro/kg.