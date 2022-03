Prezzo benzina oggi calo in Italia: taglio accisa quando scatta?

Ancora in calo il prezzo di benzina e gasolio alla pompa oggi in Italia, sulla scia del decreto legge che riduce di 25 centesimi il prezzo al litro su benzina e gasolio. E' quanto indica Staffetta quotidiana rilevando che in Gazzetta ufficiale, oltre al dl, è stato pubblicato il decreto interministeriale Mef-Mite che fa scattare l'accisa mobile, indicando però valori diversi (benzina 643,24 euro per mille litri, gasolio 532,24 euro per mille litri, Gpl 182,61 euro per mille chilogrammi).

La riduzione è in vigore da oggi ma vista questa incertezza (che sarà chiarita con la pubblicazione della consueta circolare dell'Agenzia delle dogane sulle modalità attuative) i ribassi dei prezzi alla pompa si vedranno probabilmente da domani. Nel frattempo continuano ad aumentare le quotazioni internazionali di benzina e gasolio, mentre il brent schizza verso i 118 dollari.

Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Mise rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti indicano, benzina self service a 2,121 euro/litro (-13 millesimi, compagnie 2,121, pompe bianche 2,121), diesel a 2,103 euro/litro (-17, compagnie 2,101, pompe bianche 2,108). Benzina servito a 2,244 euro/litro (-3, compagnie 2,280, pompe bianche 2,173), diesel a 2,231 euro/litro (-5, compagnie 2,269, pompe bianche 2,158). Gpl servito a 0,889 euro/litro (+1, compagnie 0,893, pompe bianche 0,885), metano servito a 2,230 euro/kg (invariato, compagnie 2,342, pompe bianche 2,152), Gnl 2,120 euro/kg (-2, compagnie 2,138 euro/kg, pompe bianche 2,108 euro/kg). Quanto ai prezzi sulle autostrade, benzina self service 2,210 euro/litro (servito 2,409), gasolio self service 2,203 euro/litro (servito 2,413), Gpl 0,987 euro/litro, metano 2,678 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg.