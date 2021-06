Pride Month 2021, il calendario degli eventi in Italia

Tornano gli appuntamenti 'in presenza', dopo l'annullamento dell'anno scorso per Covid. Ecco le date, le città e le modalità di partecipazione

Giugno è il Pride Month, il mese della diversità sessuale e dell'orgoglio LGBTI+ (Lesbico, Gay, Bisessuale, Transessuale, Intersessuale). Quest'anno, dopo lo stop forzato dello scorso a causa della pandemia, si torna a celebrarlo con una serie di appuntamenti nella Capitale e non. Il 26 giugno tornerà in piazza il Roma Pride dal tema 'Adoro: we are the wonderland'. A tenere banco, ovviamente, il sostegno alla legge Zan in discussione al Senato.

Il primo appuntamento per il sostegno al Ddl Zan, dopo quello già passato di Torino, a Bergamo il 12 di giugno. La giornata di sabato 12 giugno vedrà una serie di incontri anche a Genova nel pomeriggio. Lecco il 19 giugno si colorerà con una biciclettata con sei gruppi, ognuno con un colore della bandiera arcobaleno. Milano si veste, invece, dei colori del Pride l'ultimo sabato di giugno, il 26, dopo il Pride Week e il Pride Square. Stessa data, il 26 giugno, all'Aquila per l'Abruzzo Pride e per il Martina Franca Pride nel tarantino. Bisognerà aspettare fino al 3 luglio per vedere, invece, aprirsi la bandiera del Pride a Verona e a Napoli.

Le date sono in continuo aggiornamento, qui l'elenco completo. Il 21 agosto ci sarà il Salento e Puglia Pride a Brindisi, mentre il 4 settembre sarà il turno di Gorizia e Catania.

Misure anti-Covid ed eventi virtuali

La partecipazione al mese Pride sarà caratterizzata sia da eventi in presenza, nel rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid, sia con eventi digitali per moltiplicare le piazze virtuali. Qui sulla piattaforma di OndaPride una serie di progetti ed eventi online, organizzati e promossi dai vari Coordinamenti, i gruppi e le associazioni. Per quanto riguarda le date in presenza sarà abbandonata, per ora, la forma solita del corteo. In alcuni casi viene richiesta la prenotazione e in altri sarà la regola del distanziamento in luoghi adatti a garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Ogni evento ha le sue regole e si possono trovare sul loro sito o sulla pagina Facebook a loro dedicata (Qui l'elenco completo).

Giugno Pride Month, ecco perché

Il mese di giugno è il Pride Month in ricordo dei moti di Stonewall nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969, quando la polizia fece irruzione nel bar gay di Stonewall Inn, uno dei più famosi di New York, provocando una rissa e diversi tafferugli. Da lì una serie di manifestazioni in difesa del diritto alla propria identità sessuale. L'evento viene considerato centrale per la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo.