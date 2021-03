Principe Filippo operato al cuore: le condizioni

(Adnkronos)

Il principe Filippo è stato sottoposto "con successo" ad una "procedura" per curare una condizione cardiaca preesistente. Lo ha annunciato Buckingham Palace, riferendo che l'intervento, la cui natura non viene specificata, ha avuto luogo mercoledì. Il 99enne duca di Edimburgo, ha fatto sapere ancora Buckingham Palace, rimarrà in ospedale per "un certo numero di giorni".

Il consorte della regina Elisabetta è ricoverato in ospedale dal 16 febbraio, a seguito di un malore. Il principe è prima stato in cura al King Edward VII's Hospital di Londra e poi trasferito lunedì al St. Bartholomew's Hospital.