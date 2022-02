Procuratore di Firenze Creazzo chiede trasferimento, ok da Csm: va a Reggio Calabria

Il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, lascia il suo incarico e viene trasferito alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con le funzioni di sostituto procuratore. La sua richiesta è stata accolta dal Consiglio superiore della magistratura, che ha approvato la proposta della terza commissione che dispone il suo trasferimento.

Creazzo alla guida dei pm fiorentini aveva da poco chiesto il rinvio a giudizio, nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open, per Matteo Renzi, che lo ha denunciato insieme con gli altri pubblici ministeri che hanno condotto le indagini. E' stato anche al centro di una vicenda disciplinare per le accuse di molestie che gli sono state rivolte dalla pm di Palermo Alessia Sinatra: il procedimento a suo carico si è concluso con la sanzione della perdita di anzianità di due mesi.

L'incarico di Creazzo alla guida della procura di Firenze si sarebbe comunque concluso il prossimo giugno, alla scadenza degli 8 anni massimi previsti, e visto che compie 70 anni nel 2025 non avrebbe potuto garantire i 4 anni minimi per un eventuale altro incarico direttivo. Quindi sarebbe potuto rimanere a Firenze solo come sostituto procuratore: ha scelto invece di concludere la carriera a Reggio Calabria, sua città natale, con l'incarico di sostituto alla procura per i minorenni. A maggio del 2021 aveva annunciato di aver chiesto al Csm di andare in pensione in anticipo, ma la sua domanda di pensionamento era stata poi ritirata.