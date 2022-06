Professioni, Moretta nuovo presidente della Fondazione Odcec Napoli

“L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli ha chiesto la disponibilità al ‘past president’ Vincenzo Moretta di proseguire il percorso tracciato nei suoi dieci anni al timone. Lo ha fatto proponendogli di ricoprire un incarico di grande prestigio come presidente della Fondazione Odcec Napoli che siamo sicuri possa esaltare l’esperienza accumulata nel suo passato da presidente e in quello, più recente, che l’ha visto impegnato a livello nazionale, un’avventura che ha esaltato anche l’Ordine di Napoli in tutta Italia. Siamo felici che abbia accettato e certi che faremo un lavoro utile per i nostri iscritti”. Lo ha detto Eraldo Turi, numero uno dei commercialisti napoletani, annunciando la nomina di Vincenzo Moretta alla presidenza della Fondazione Odcec Napoli.

“L'organismo negli ultimi anni si è fatto strada nel mondo scientifico, accademico e professionale - ha evidenziato il neopresidente Moretta - con iniziative di grande spessore. Un lavoro, quello svolto durante la presidenza di Clelia Buccico, che ha permesso di raggiungere standard elevatissimi. Il mio obiettivo sarà valorizzare ulteriormente il ruolo della Fondazione, di concerto con il consiglio dell’ordine, costituendo un Comitato scientifico, selezionando le eccellenze del nostro territorio, per consentire di tagliare nuovi traguardi negli ambiti di interesse e offrendo nuove opportunità ai professionisti partenopei”.

Nel corso dell’incontro sono state indicate le nuove cariche della Fondazione: Michele Saggese (vicepresidente), Mario Guarino (segretario), Margherita Romualdo (tesoriera). In consiglio siederanno Daniele D’Ambrosio, Pietro Luca Bevilacqua, Luca Pipolo, Anna Maria Argentino, Paolo Gabriele, Claudio Turi, Luca Vairano, Fabio Taglialatela Scafati e Lucia Fiore. Il collegio dei revisori sarà composto da Aurelio Fedele (presidente), Paolo Nagar e Loredana Angelica Barbati.