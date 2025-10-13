Progettazione approdi crocieristici nella laguna di Venezia

Sul tema di possibili nuovi progetti relativi agli approdi crocieristici nella laguna di Venezia e del relativo impatto sull’ambiente e sulla salvaguardia delle specie animali e vegetali, l’On. Zanella (AVS) ha sottoposto al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica un’interrogazione. In particolare, l’interrogante chiede al Ministro quali iniziative intende adottare per confermare la necessità di realizzare approdi crocieristici al di fuori delle acque protette della laguna, alla luce dei progetti faraonici presentati dal commissario straordinario alle crociere, il cui obiettivo sembra essere di potenziare le crociere all’interno della laguna di Venezia con conseguenti effetti sul delicato ecosistema lagunare. In risposta, il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha ricordato che l’eventuale autorizzazione per tali infrastrutture è legata alla valutazione di impatto ambientale, che attraverso l’attività di un’apposita commissione tecnica autonoma e indipendente, valuta ex ante gli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali. Il Ministro aggiunge che, con riferimento ai progetti citati dall’On. interrogante, la fase istruttoria della commissione tecnica non risulta ancora conclusa e quindi non è possibile al momento fornire indicazioni sugli esiti della procedura.

Interrogazione On. Zanella

La risposta del Ministro